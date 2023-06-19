Setelah Bikin Lionel Messi Absen Bela Argentina, Lionel Scaloni Minta Suporter Timnas Indonesia Tak Kecewa

PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni meminta suporter Timnas Indonesia tak kecewa salah satu bintangnya, Lionel Messi batal ke Jakarta. Juru taktik 45 tahun itu berharap para pendukung tetap menikmati pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

"Dalam hal ini, Lionel Messi tidak ada. Tetapi yang lain (pemain) ada dan saya harap orang-orang menikmati laga ini," ucap Scaloni dalam konferensi pers jelang pertandingan.

(Lionel Messi absen bela Argentina hadapi Timnas Indonesia)

Seperti diketahui, tiga bintang Argentina dipastikan absen lawan Timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi.

Lionel Scaloni yang membuat keputusan tiga bintangnya tak hadir di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Ia mengatakan Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi memerlukan waktu istirahat yang lebih.

"Messi sedang istirahat, saya telah memutuskan bahwa dia harus istirahat. Baik dia dan Di Maria dan Otamendi perlu istirahat," katanya.

Lebih jauh, pelatih asal Argentina itu mengatakan tidak membeda-bedakan setiap pemain dalam skuadnya. Pasalnya, dia menilai setiap pemain akan memberikan performa terbaiknya melawan tim asuhan Shin Tae-yong.