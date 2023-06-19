Minta Suporter Timnas Indonesia Merahkan SUGBK, Erick Thohir: Jangan Pakai Atribut Biru Putih!

KERAHKAN suporter Timnas Indonesia merahkan Stadion Utama Gelora Bung Karmo (SUGBK) Jakarta, Erick Thohir minta pendukung tak gunakan atribut biru putih. Itu sebagai cara menunjukkan dukungan kepada Timnas Indonesia, yang akan menjamu Argentina.

"Kami minta penonton pakai baju merah putih," kata Erick Thohir di Jakarta.

"Jangan pakai (atribut) biru putih," tegasnya menimpalkan.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia vs Argentina akan berlangsung di SUGBK Jakarta, Senin (19/6/2023). Laga FIFA Matchday Juni 2023 itu dimulai pukul 19.30 WIB.

Laga itu pun disambut antusias publik sepakbola Tanah Air. Hal itu dibuktikan denagan ludesnya 60 ribu tiket yang sudah disediakan oleh panitia.

Sebab demikian, Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan penuh dalam laga nanti. Hal itu dengan suporter memerahkan SUGBK sebagai bentuk dukungan untuk Skuad Garuda (julukan Timnas Indonesia).