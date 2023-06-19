Meski Argentina Tak Diperkuat Lionel Messi saat Hadapi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Ogah Kepedean

MESKI Argentina tak diperkuat Lionel Messi jelang lawan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak mau percaya diri berlebihan. Juru taktik asal Korea Selatan itu tetap menegaskan jika Argentina merupakan tim nomor satu di dunia.

"Walaupun satu atau dua keluar dari tim (Argentina), warna tim itu tidak akan berubah karena mereka memang sangat baik,” ucapnya pada sesi konferensi pers jelang laga.

“Meski tak ada Messi dan Di Maria, mereka tetapi yang paling bagus di dunia," timpal eks juru taktik Timnas Korea Selatan itu.

Sebagai informasi kembali, Timnas Indonesia akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Laga itu digelar hari ini, Senin (19/6/2023) malam pukul 19.30 WIB.

Juru taktik Argentina, Lionel Scaloni tak memboyong tiga bintangnya. Satu di antara tiga pemain itu adalah Lionel Messi. Sementara dua lainnya, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi

Meskipun tanpa beberapa pemain andalannya, masih ada pemain-pemain Argentina lainnya yang siap bertanding di hadapan para penonton di SUGBK. Sebut saja Alejandro Garnacho (Manchester United), Julian Alvarez (Manchester City), dan Emiliano Martinez (Aston Villa).