Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Singgung Prestasi Timnas Indonesia Jelang Lawan Timnas Argentina, Enzo Fernandez Cs Ketar-ketir?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |00:28 WIB
Media Argentina Singgung Prestasi Timnas Indonesia Jelang Lawan Timnas Argentina, Enzo Fernandez Cs Ketar-ketir?
Media Argentina singgung prestasi Timnas Indonesia jelang hadapi Timnas Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Argentina, Ole singgung prestasi Timnas Indonesia jelang lawan Argentina. Akankah itu membuat Enzo Fernandez dan kolega ketar-ketir?

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Argentina hari ini, Senin (19/6/2023). Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pukul 19.30 WIB.

Timnas Argentina

Jelang laga itu, media Argentina memuat laporan tentang prestasi Timnas Indonesia. Salah satunya tiga medali emas SEA Games, yang diraih pada 1987, 1991, dan 2023.

Selain itu, Ole menyinggung partisipasi Timnas Indonesia di Piala Dunia. Media Argentina itu menyebut Timnas Indonesia merupakan kontestan Piala Dunia 1938.

“Timnas Indonesia pernah berpartisipasi di Piala Dunia sepanjang sejarahnya,” tulis Ole, dikutip Senin (19/6/2023).

“(Momen) itu terjadi pada 1938 ketika Indonesia menjadi koloni Belanda. Mereka (Indonesia) dikenal dengan nama Hindia Belanda,” lanjut laporan Ole.

“Timnas Indonesia juga pernah meraih tiga medali emas di kancah SEA Games. Itu ditorehkan pada 1987, 1991, dan 2023.

Di sisi lain, Ole juga menyinggung soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat.

Jordi Amat disebutkan pernah membela sejumlah klub Spanyol. Di antaranya Espanyol, Rayo Vallecano dan Real Betis.

“Jordi Amat pernah bermain di Spanyol membela Espanyol, Rayo Vallecano dan Real Betis,” tulis laporan Ole.

“Kini Jordi Amat sudah menjadi bagian Timnas Indonesia, meski sebelumnya ia (Jordi Amat) pernah membela Timnas Spanyol di level kelompok usia,” papar Ole dalam laporannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/50/1662147/10-duel-tinju-paling-ditunggu-tahun-2026-ada-tyson-fury-vs-anthony-joshua-oie.webp
10 Duel Tinju Paling Ditunggu Tahun 2026: Ada Tyson Fury vs Anthony Joshua!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bek_persija_jakarta_jordi_amat_foto_persija.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persija vs Persijap di Super League Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement