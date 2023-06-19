Media Argentina Singgung Prestasi Timnas Indonesia Jelang Lawan Timnas Argentina, Enzo Fernandez Cs Ketar-ketir?

Media Argentina singgung prestasi Timnas Indonesia jelang hadapi Timnas Argentina (Foto: PSSI)

MEDIA Argentina, Ole singgung prestasi Timnas Indonesia jelang lawan Argentina. Akankah itu membuat Enzo Fernandez dan kolega ketar-ketir?

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Argentina hari ini, Senin (19/6/2023). Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pukul 19.30 WIB.

Jelang laga itu, media Argentina memuat laporan tentang prestasi Timnas Indonesia. Salah satunya tiga medali emas SEA Games, yang diraih pada 1987, 1991, dan 2023.

Selain itu, Ole menyinggung partisipasi Timnas Indonesia di Piala Dunia. Media Argentina itu menyebut Timnas Indonesia merupakan kontestan Piala Dunia 1938.

“Timnas Indonesia pernah berpartisipasi di Piala Dunia sepanjang sejarahnya,” tulis Ole, dikutip Senin (19/6/2023).

“(Momen) itu terjadi pada 1938 ketika Indonesia menjadi koloni Belanda. Mereka (Indonesia) dikenal dengan nama Hindia Belanda,” lanjut laporan Ole.

“Timnas Indonesia juga pernah meraih tiga medali emas di kancah SEA Games. Itu ditorehkan pada 1987, 1991, dan 2023.

Di sisi lain, Ole juga menyinggung soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat.

Jordi Amat disebutkan pernah membela sejumlah klub Spanyol. Di antaranya Espanyol, Rayo Vallecano dan Real Betis.

“Jordi Amat pernah bermain di Spanyol membela Espanyol, Rayo Vallecano dan Real Betis,” tulis laporan Ole.

“Kini Jordi Amat sudah menjadi bagian Timnas Indonesia, meski sebelumnya ia (Jordi Amat) pernah membela Timnas Spanyol di level kelompok usia,” papar Ole dalam laporannya.