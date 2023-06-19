Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Utarakan Kepuasan atas Permainan Persija Jakarta meski Tertahan 2-2 Kontra Persebaya Surabaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |13:38 WIB
Thomas Doll Utarakan Kepuasan atas Permainan Persija Jakarta meski Tertahan 2-2 Kontra Persebaya Surabaya
Thomas Doll puji para pemain Persija Jakarta di laga kontra Persebaya Surabaya (Foto: Twitter/persija_jkt)
THOMAS Doll utarakan kepuasan atas permainan Persija Jakarta meski tertahan 2-2 kontra Persebaya Surabaya. Pelatih Thomas Doll mengaku cukup senang melihat performa Macan Kemayoran – julukan Persija.

Laga Persija kontra Persebaya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 18 Juni 2023 kemarin. Ini merupakan laga perayaan ulang tahun yang ke-96 untuk Bajul Ijo – julukan Persebaya – sekaligus pramusim Liga 1 2023-2024.

Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta

Persebaya sempat unggul dua kali melalui gol Yohanes Kandaimu (14’) dan Ze Valente (55’). Namun, Macan Kemayoran juga berhasil menyamakan kedudukan dua kali lewat gol yang dicetak oleh Riko Simanjuntak (28’) dan Aji Kusuma (71’).

Seusai laga, Thomas Doll mengaku senang melihat penampilan Persija Jakarta meski tidak menang. Juru taktik asal Jerman itu semringah melihat penampilan tim asuhannya tersebut.

“Saya senang melihatnya. Secara bertahap kami selalu berlatih dan mulai menemukan ritmennya. Banyak pemain yang bermain di tim ini musim lalu, jadi sudah paham bagaimana permainan yang saya inginkan,” kata Doll dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (19/6/2023).

Halaman:
1 2
      
