4 Pemain Terakhir yang Dibeli Manchester United dari Liga Italia, Nomor 1 Pemain Megabintang!

INILAH 4 pemain terakhir yang dibeli Manchester United dari klub di Liga Italia. Transfer pemain dari satu liga menuju ke liga lainnya adalah hal yang lumrah terjadi. Di antaranya, adalah dari Italia menuju ke Liga Inggris.

Manchester United menjadi salah satu klub Liga Inggris yang cukup sering mendatangkan pemain asal Liga Italia. Dilansir dari footbaltransfer.com, Senin (19/6/2023) pada bursa transfer musim panas ini saja Manchester United cukup banyak dikaitkan dengan pemain-pemain yang tampil bersinar di Liga Italia musim lalu.

Di antaranya ada nama Kim Min-jae dan Victor Osimhen dari Napoli, Adrien Rabiot dan Federico Chiesa dari Juventus, serta Rasmus Hojlund dari Atalanta. Meski deretan pemain tersebut adalah pemain yang tengah naik daun di Italia, United perlu mempertimbangkan bagaimana kiprah para pemain dari Liga Italia yang sempat bermain di Old Trafford.

Oleh karena itu, berikut Okezone rangkum 4 pemain terakhir yang dibeli Manchester United dari klub di Liga Italia.

4. Matteo Darmian





Matteo Darmian didatangkan Manchester United pada musim 2015-2016. Bek kiri asal Italia itu ditebus United dari Torino dengan mahar senilai 18 juta juta euro atau setara dengan Rp295 miliar.

Darmian sempat menjadi pemain penting United hingga berhasil mempersembahkan trofi Piala FA. Namun pada musim-musim berikutnya, dirinya mulai kalah bersaing dan hanya banyak menghiasi bangku cadangan. Pada akhirnya, Darmian meninggalkan Old Trafford pada 2019 lalu dengan catatan 92 penampilan pada semua kompetisi.

3. Sergio Romero





Pada tahun 2015, Manchester United juga memboyong sosok kiper asal Argentina, Sergio Romero. Romero didatangkan United dari klub Liga Italia, Sampdoria guna menjadi pelapis dari David De Gea.

Meski hanya menjadi kiper cadangan, penampilan Romero bersama United terbilang sangat bagus. Dirinya sempat tampil dalam 61 laga dengan mencatatkan 39 clean sheet pada semua ajang. Lebih dari itu, dirinya juga sempat mempersembahkan gelar Liga Eropa, Community Shield dan Piala Liga Inggris pada musim 2016-2017 sebelum akhirnya memilih hengkang pada 2022 lalu.