Dikonfirmasi Waketum PSSI, Presiden Jokowi Bakal Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK!

Waketum PSSI Zainudin Amali beri konfirmasi Presiden Jokowi akan hadir di SUGBK untuk saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)

WAKIL Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali memberi konfirmasi jika Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dipastikan saksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina secara langsung. Sekadar informasi, laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Zainudin Amali mengatakan sangat senang Presiden Jokowi akan hadir menyaksikan laga itu. Sebab, kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu sebagai bentuk perhatian untuk perkembangan sepakbola Indonesia.

"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sudah dipastikan, Insya Allah," kata Zainuddin Amali, Minggu (18/6/2023).

Selain itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan pengamanan super ketat akan diterapkan dalam laga itu. Hal tersebut bukan hanya karena kehadiran Presiden Jokowi saja, namun juga permintaan La Albiceleste (julukan Timnas Argentina).

"Kami di sini menjaga komitmen untuk kenyamanan mereka. Mereka datang kesini untuk main bola," ucapnya.

Zainudin Amali mengatakan sejauh ini Timnas Argentina sangat nyaman dengan berbagai fasilitas yang didapatkan di Indonesia. Dia pun sangat senang dengan kabar tersebut.