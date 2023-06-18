Sanjung Kualitas Timnas Indonesia, Lionel Scaloni Waspadai Permainan Skuad Garuda

Lionel Scaloni sebut Timnas Indonesia punya cara main yang bagus (Foto: Maulana Yusuf/MNC Portal Indonesia)

PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni memuji dan mewaspadai Timnas Indonesia yang dianggap bakal menyulitkan Argentina. Menurut juru taktik asal Argentina itu, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- merupakan tim berkualitas, yang memiliki teknik bermain bagus.

Sebab demikian, Lionel Scaloni menegaskan bahwa pasukan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong patut diwaspadai. Bahkan, pelatih asal Argentina ini mengaku skuad La Albiceleste akan kesulitan untuk mengalahkan skuad Garuda.

"Timnas Indonesia adalah tim yang bagus dan punya teknik yang bagus, tak ada yang mudah bagi kami melawan Timnas Indonesia," beber Lionel Scaloni dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 18 Juni 2023 yang dihadiri Okezone.

Tentunya, pernyataan Lionel Scaloni di atas patut diapresiasi. Bagaimana tidak, juru taktik yang sukses membawa Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 itu mengakui bahwa Timnas Indonesia sebagai tim yang bagus dengan memiliki teknik luar biasa biasa masih dipandang dunia.

Terlepas dari hal itu, Timnas Argentina dipastikan akan menjajal kekuatan Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, laga bersejarah ini bakal dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Sebelum menghadapi Timnas Indonesia, skuad La Albiceleste pertama kali diberi kesempatan menjajal rumput SUGBK pada Sabtu 17 Juni 2023 malam WIB. Kemudian hari ini, Minggu (18/6/2023), Alejandro Garnacho dkk kembali menjajal rumput SUGBK dalam melakukan official training (OT).