Klasemen Sementara Grup A Piala Asia U-17 2023 hingga Matchday Kedua: Jadi Juru Kunci, Timnas Malaysia U-17 Dipastikan Tersingkir!

Timnas Malaysia U-17 jadi juru kunci dan dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/@famalaysia)

KLASEMEN Sementara Grup A Piala Asia U-17 2023 hingga matchday kedua sudah diketahui. Timnas Malaysia U-17 jadi juru kunci dengan koleksi 0 poin. Sementara Timnas Yaman U-17 dan Timnas Thailand U-17 ada di posisi pertama dan kedua denagn raihan enam poin.

Minggu (18/6/2023) Piala Asia U-17 2023 memasuki matchday kedua. Pada laga kedua, Yaman U-17 dan Thailand U-17 berhasil menambah tiga poin usai mengalahkan lawannya masing-masing.

Yaman lebih dulu memastikan tiga angka usai membekuk Timnas Laos U-17 dengan skor 2-1. Sementara itu, Malaysia U-17 dihajar tiga gol tanpa balas oleh Thailand U-17!

Tambahan tiga poin itu membuat Yaman U-17 dan Thailand U-17 dipastikan lolos ke fase gugur Piala Asia U-17 2023. Kedua tim sudah mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Sebelumnya, Yaman U-17 berhasil menang empat gol tanpa balas lawan Malaysia U-17 di laga pembuka. Sedangkan Thailand membuat malu Laos dengan skor 2-1.

Dengan demikian, Yaman U-17 dan Thailand U-17 sudah mengantongi enam poin. Hanya saja, Yaman U-17 unggul agresivitas gol dengan memasukkan enam gol dan kebobolan satu gol.

Di sisi lain, Thailand U-17 baru mencetak gol dengan kebobolan satu gol. Sementara itu, Laos U-17 ada di posisi ketiga dengan koleksi 0 poin.