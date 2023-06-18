Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Shin Tae-yong Pesimis Skuad Garuda Bisa Kejutkan Pasukan Lionel Scaloni

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku pesimistis Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bisa memberikan kejutan kepada Timnas Argentina. Hal tersebut diungkapkan Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (18/6/2023).

Shin Tae-yong awalnya ingin memberikan kejutan terhadap La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dalam laga FIFA Matchday Juni 2023. Namun, yang bisa memberikan kejutan bukanlah dirinya, melainkan Marc Klok dan kolega yang akan membela Timnas Indonesia kontra Argentina di SUGBK, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

"Saya pun ingin beri kejutan sejujurnya. Tapi bukan saya yang memberi kejutan, tapi pemain sendiri yang menunjukkannya di lapangan," beber Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga di SUGBK, Minggu 18 Juni 2023 yang dihadapi Okezone.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui bahwa sulit bagi Timnas Indonesia yang menempati ranking 149 dunia untuk bisa mengalahkan pasukan Lionel Scaloni sebagai penghuni peringkat satu dunia. Apalagi, Argentina memiliki modal positif usai memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Oleh karena itu, Shin Tae-yong mengaku pesimistis Timnas Indonesia bisa membuat kejutan kepada Argentina. Namun, pelatih 53 tahun itu takkan menyia-nyiakan kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk mengambil pelajaran berharga dari juara Piala Dunia 2022 tersebut.

"Memang saya pernah pegang Korea Selatan dan menang lawan Jerman di Piala Dunia Rusia 2018. Tapi waktu itu rangking FIFA Korsel 59. Sedangkan sekarang Indonesia 149," jelas Shin Tae-yong.