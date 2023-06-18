Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Shin Tae-yong Pesimis Skuad Garuda Bisa Kejutkan Pasukan Lionel Scaloni

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |22:09 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Shin Tae-yong Pesimis Skuad Garuda Bisa Kejutkan Pasukan Lionel Scaloni
Shin Tae-yong pesimis Timnas Indonesia bisa kejutkan Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku pesimistis Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bisa memberikan kejutan kepada Timnas Argentina. Hal tersebut diungkapkan Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (18/6/2023).

Shin Tae-yong awalnya ingin memberikan kejutan terhadap La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dalam laga FIFA Matchday Juni 2023. Namun, yang bisa memberikan kejutan bukanlah dirinya, melainkan Marc Klok dan kolega yang akan membela Timnas Indonesia kontra Argentina di SUGBK, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Shin Tae-yong

"Saya pun ingin beri kejutan sejujurnya. Tapi bukan saya yang memberi kejutan, tapi pemain sendiri yang menunjukkannya di lapangan," beber Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga di SUGBK, Minggu 18 Juni 2023 yang dihadapi Okezone.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui bahwa sulit bagi Timnas Indonesia yang menempati ranking 149 dunia untuk bisa mengalahkan pasukan Lionel Scaloni sebagai penghuni peringkat satu dunia. Apalagi, Argentina memiliki modal positif usai memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Oleh karena itu, Shin Tae-yong mengaku pesimistis Timnas Indonesia bisa membuat kejutan kepada Argentina. Namun, pelatih 53 tahun itu takkan menyia-nyiakan kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk mengambil pelajaran berharga dari juara Piala Dunia 2022 tersebut.

"Memang saya pernah pegang Korea Selatan dan menang lawan Jerman di Piala Dunia Rusia 2018. Tapi waktu itu rangking FIFA Korsel 59. Sedangkan sekarang Indonesia 149," jelas Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Siap-Siap! Timnas Indonesia Hadapi Jadwal Super Padat di 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement