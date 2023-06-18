Timnas Indonesia Latihan di SUGBK, Marc Klok Cs Ambisi Kejutkan Argentina!

Suasana latihan Timnas Indonesia di SUGBK Jakarta malam ini (Foto: Maulana Yusuf/MNC Portal Indonesia)

TIMNAS Indonesia latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (18/6/2023) malam WIB. Marc Klok dkk tak mau pasrah dan berambisi mengejutkan sang juara dunia, Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia baru berlatih SUGBK malam ini. Sebelumnya, Argentina lebih dulu menjajal rumput SUGBK jelang menghadapi Timnas Indonesia.

Skuad La Albiceleste-julukan Timnas Argentina- pertama kali diberi kesempatan untuk merasakan rumput SUGBK pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin malam WIB untuk melakukan latihan perdana. Lalu pada hari ini, Minggu 18 Juni 2023 malam WIB, Timnas Argentina kembali menjajal rumput SUGBK dalam melakukan official training (OT).

Pantauan Okezone di lokasi, skuad Timnas Argentina dibagi ke dalam dua kelompok pada sesi official training tersebut. Terlihat, Emiliano Martinez dan kolega menikmati sesi official training tersebut dengan antusias di atas rumput SUGBK.

Hal itu dilakukan pasukan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- jelang menguji kekuatan Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga bersejarah ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Seolah tak mau kalah dari Argentina, skuad Timnas Indonesia juga melakukan official training di SUGBK beberapa menit setelah La Albiceleste meninggalkan stadion megah itu. Hal tersebut sebagai persiapan Marc Klok dkk untuk menghadapi Alejandro Garnacho cs.

Pantauan Okezone di lokasi, terlihat skuad Timnas Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok pada official training tersebut. Yakni kelompok yang satu khusus untuk latihan kiper, dan yang satunya latihan bersama pemain Timnas Indonesia lainnya.