Lionel Scaloni Bakal Lakukan Rotasi Pemain Argentina Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Anggap Remeh Skuad Garuda?

LIONEL Scaloni bakal lakukan rotasi pemain Argentina jelang hadapi Timnas Indonesia. Apakah itu tanda Scaloni remehkan Skuad Garuda (julukan Timnas Indonesia)?

Sebagaimana diketahui, Argentina akan melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin 19 Juni 2023 malam pukul 19.30 WIB.

Menghadapi Timnas Indonesia, juru taktik Argentina, Lionel Scaloni menyebutkan bakal melakukan rotasi pemain. Ia mengatakan setidaknya ada tujuh sampai delapan pemain akan dirotasi sejak awal laga.

Adapun rotasi bertujuan untuk melihat penampilan pemain lainnya. Dirinya tak menganggap remeh Timnas Indonesia.

“Akan ada tujuh atau delapan perubahan besok. Rotasi (pemain) bukan karena rival. Rotasi itu karena kami ingin melihat pemain lain dan karena kami yakin level Timnas (Argentina) tidak akan berubah dengan melakukan perubahan ini,” ucap Scaloni dikutip dari Twitter @AlbicelesteTalk, Minggu (18/6/2023).

Di sisi lain, juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberi indikasi, jika anak asuhnya tak gentar lawan Argentina. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin, Skuad Garuda bakal tampil menggila.