Hasil Timnas Malaysia U-17 vs Thailand U-17 di Piala Asia U-17 2023: Takluk 0-3, Harimau Malaya Muda Resmi Tersingkir!

Berikut hasil Timnas Malaysia U-17 vs Thailand U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/famalaysia)

HASIL Timnas Malaysia U-17 vs Thailand U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Gajah Perang muda -julukan Timnas Thailand U-17- tampil menggila dan berhasil menang dengan skor telak 3-0 atas Timnas Malaysia U-17.

Laga lanjutan Grup A Piala Asia U-17 2023 itu berlangsung di Pathum Thani Stadium, Thailand, Minggu (18/6/2023) malam WIB. Adapun tiga gol kemenangan Thailand U-17 dicetak Pacharaphol Lekkun (45+2’), Chanasorn Choklap (54’), dan Chanothai Kongmeng (78’).

Dengan kekalahan itu, Timnas Malaysia U-17 pun resmi tersingkir dari Piala Asia U-17 2023. Pasalnya, Timnas Malaysia U-17 telah menelan dua kekalahan dari dua laga dan menduduki posisi buncit dengan torehan 0 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung bertarung sengit di awal babak pertama. Baik Thailand U-17 maupun Malaysia U-17 silih berganti menyerang dan mencoba untuk membuka keran gol lebih dulu.

Memasuki pertengahan babak pertama, Thailand U-17 mulai bermain lebih agresif ketimbang Malaysia U-17. Mereka mampu membombardir lini pertahanan Harimau Malaya muda -julukan Timnas Malaysia U-17.

Upaya Thailand U-17 pun membuahkan hasil menjelang berakhirnya babak pertama tepatnya di menit 45+2. Adalah Pacharaphol Lekkun yang sukses merobek jalan Malaysia U-17 yang dikawal Farish Farhan. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah pun bertahan hingga babak pertama usai.