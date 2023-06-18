Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia U-17 vs Thailand U-17 di Piala Asia U-17 2023: Takluk 0-3, Harimau Malaya Muda Resmi Tersingkir!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:19 WIB
Hasil Timnas Malaysia U-17 vs Thailand U-17 di Piala Asia U-17 2023: Takluk 0-3, Harimau Malaya Muda Resmi Tersingkir!
Berikut hasil Timnas Malaysia U-17 vs Thailand U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

HASIL Timnas Malaysia U-17 vs Thailand U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Gajah Perang muda -julukan Timnas Thailand U-17- tampil menggila dan berhasil menang dengan skor telak 3-0 atas Timnas Malaysia U-17.

Laga lanjutan Grup A Piala Asia U-17 2023 itu berlangsung di Pathum Thani Stadium, Thailand, Minggu (18/6/2023) malam WIB. Adapun tiga gol kemenangan Thailand U-17 dicetak Pacharaphol Lekkun (45+2’), Chanasorn Choklap (54’), dan Chanothai Kongmeng (78’).

Timnas Malaysia U-17 vs Thailand U-17

Dengan kekalahan itu, Timnas Malaysia U-17 pun resmi tersingkir dari Piala Asia U-17 2023. Pasalnya, Timnas Malaysia U-17 telah menelan dua kekalahan dari dua laga dan menduduki posisi buncit dengan torehan 0 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung bertarung sengit di awal babak pertama. Baik Thailand U-17 maupun Malaysia U-17 silih berganti menyerang dan mencoba untuk membuka keran gol lebih dulu.

Memasuki pertengahan babak pertama, Thailand U-17 mulai bermain lebih agresif ketimbang Malaysia U-17. Mereka mampu membombardir lini pertahanan Harimau Malaya muda -julukan Timnas Malaysia U-17.

Upaya Thailand U-17 pun membuahkan hasil menjelang berakhirnya babak pertama tepatnya di menit 45+2. Adalah Pacharaphol Lekkun yang sukses merobek jalan Malaysia U-17 yang dikawal Farish Farhan. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah pun bertahan hingga babak pertama usai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/john_herdman.jpg
Terungkap! Ini Alasan Utama PSSI Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement