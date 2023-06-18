Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Singapura vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023: The Lions Ditahan 1-1!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:36 WIB
Hasil Timnas Singapura vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023: The Lions Ditahan 1-1!
Berikut hasil Timnas Singapura vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Twitter/fasingapore)
HASIL Timnas Singapura vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023 sudah diketahui. The Lions -julukan Timnas Singapura- harus puas ditahan imbang 1-1 oleh Kepulauan Solomon.

Laga tersebut berlangsung di Stadion National Singapore, Singapura pada Minggu (18/6/2023) malam WIB. Timnas Singapura membuka keunggulan lebih dulu via Shawal Anuar pada menit ke-31 sebelum akhirnya disamakan Kepulauan Solomon di menit 84.

Timnas Singapura vs Kepulauan Solomon

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Singapura yang bermain di hadapan pendukung sendiri langsung mencoba untuk mendominasi jalannya laga. Tim asuhan Takayuki Nishigaya itu tampil agresif guna mencetak gol cepat.

Segala serangan dari berbagai sisi pun dilancarkan Timnas Singapura. Namun, upaya mereka masih belum membuahkan hasil hingga laga memasuki menit ke-20.

Pada menit ke-31, Timnas Singapura akhirnya sukses menjebol gawang Kepulauan Solomon. Adalah Shawal Anuar yang menjadi aktor pencetak gol sang tuan rumah. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan The Lions -julukan Timnas Singapura.

Setelahnya, Kepulauan Solomon mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun, hingga babak pertama usai, tidak ada gol tambahan tercipta. Timnas Singapura sementara unggul 1-0.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, giliran Kepulauan Solomon yang mencoba untuk menguasai jalannya laga. Raphael Lea’i dan kolega menyerang lini pertahanan Timnas Singapura guna menyamakan kedudukan.

