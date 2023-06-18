Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi hingga Angel Di Maria Absen di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Lionel Scaloni Beri Respons Tegas!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:12 WIB
Lionel Messi hingga Angel Di Maria Absen di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Lionel Scaloni Beri Respons Tegas!
Lionel Scaloni beri respons tegas terkait absennya Lionel Messi hingga Angel Di Maria di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Argentina dipastikan tidak akan diperkuat sejumlah pemain bintang mereka termasuk Lionel Messi dan Angel Di Maria saat menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Menanggapi absennya pemain-pemain top Argentina, Lionel Scaloni memberikan respons tegas.

Seperti diketahui, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- akan menghadapi Timnas Indonesia pada laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023. Duel bersejarah ini bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Lionel Messi

Namun sayang, Timnas Argentina tidak akan tampil dengan kekuatan terbaiknya. Pasalnya, tiga pemain bintangnya yakni Lionel Messi, Angel Di Maria, serta Nicolas Otamendi, dipastikan absen karena memilih pulang terlebih dahulu.

Tak pelak, batalnya Lionel Messi untuk menginjakkan kaki ke Tanah Air membuat pencinta sepakbola Indonesia merasa kecewa. Lionel Scaloni pun memberikan respons yang tegas soal absennya bintang-bintang sekelas Lionel Messi hingga Angel Di Maria di SUGBK.

Lionel Scaloni mengatakan bahwa dirinya ingin memberi waktu istirahat kepada Lionel Messi, Di Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Meski tanpa diperkuat ketiga pemain tersebut, juru taktik berusia 45 tahun itu meminta agar anak asuhnya tetap bisa menikmati laga kontra Timnas Indonesia.

