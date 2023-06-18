Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Laos U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023: Thim Xad Muda Dikalahkan 1-2!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |19:38 WIB
Hasil Timnas Laos U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023: Thim Xad Muda Dikalahkan 1-2!
Berikut hasil Timnas Laos U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Instagram/lff_official)
HASIL Timnas Laos U-17 vs Yaman U-17 di Piala Asia U-17 2023 sudah diketahui. Thim Xad Muda -julukan Timnas Laos U-17- harus mengakui keunggulan Yaman U-17 usai dikalahkan dengan skor tipis 1-2.

Laga lanjutan Grup A Piala Asia U-17 2023 itu digelar di Thammasat Stadium, Rangsit, Thailand, pada Minggu (18/6/2023) sore WIB. Dengan kemenangan itu, Yaman U-17 saat ini menduduki puncak klasemen sementara Grup A dengan torehan enam poin, sedangkan Laos U-17 tertahan di peringkat ketiga dengan belum mengoleksi satu pun angka.

Timnas Laos U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Yama U-17 langsung mendominasi jalannya pertandingan di awal babak pertama. Mereka terus menekan lini belakang Laos U-17 dan berusaha untuk mencetak gol cepat.

Upaya Yaman U-17 baru membuahkan hasil pada menit ke-28. Adalah Adel Qasem yang menjadi pencetak gol bagi Yaman U-17. Skor 1-0 untuk keunggulan Yaman U-17.

Berhasil unggul satu gol, Yaman U-17 bermain lebih agresif ketimbang sebelumnya. Mereka membombardir lini belakang Laos U-18. Namun, skor 1-0 tidak berubah hingga babak pertama berakhir.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Laos U-17 mencoba untuk bermain menyerang demi menyamakan kedudukan. Upaya tersebut pun membuahkan hasil pada menit ke-54 usai Phousomboun Panyavong mencetak gol. Skor sementara imbang 1-1.

