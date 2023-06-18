Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Takjub dengan Kualitas Rumput SUGBK Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Lionel Scaloni: Tempat yang Cantik!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |18:48 WIB
Takjub dengan Kualitas Rumput SUGBK Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Lionel Scaloni: Tempat yang Cantik!
Lionel Scaloni puji kualitas rumput SUGBK jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Andri Bagus/MPI)
PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni takjub dengan kualitas rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina. Scaloni bahkan mengatakan SUGBK merupakan tempat yang cantik.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Argentina

Menjelang pertandingan itu, Lionel Scaloni mengatakan Timnas Argentina merasa sangat nyaman ketika menjalani serangkaian persiapan di SUGBK. Bahkan, Scaloni menyebut SUGBK merupakan tempat yang sangat indah.

"Sungguh tempat yang cantik bagi para pemain saya berlatih di sini," kata Lionel Scaloni dalam konferensi pers, Minggu (18/6/2023).

Lebih lanjut, Lionel Scaloni menjelaskan Timnas Argentina sempat mendapat kesempatan untuk menjajal rumput SUGBK sebanyak dua kali. Kesempatan itu tersaji pada Sabtu (17/6/2023) dan official training (OT) pada Minggu (18/6/2023).

