HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Bintang Timur Surabaya Bantai Halus FC 5-1!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |18:28 WIB
Berikut hasil Bintang Timur Surabaya vs Halus FC di Liga Futsal Profesional 2022-2023 (Foto: Instagram/bintangtimur_surabaya)
HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 sudah diketahui. Bintang Timur Surabaya sukses meraih hasil positif setelah mengalahkan Halus FC dengan skor telak 5-1.

Laga tersebut berlangsung di Giga Arena, Metro, Lampung, Minggu (18/6/2023) sore WIB. Dengan hasil tersebut Bintang Timur Surabaya saat ini kukuh di puncak klasemen sementara dengan torehan 44 poin.

Bintang Timur Surabaya vs Halus FC

Jalannya pertandingan

Bintang Timur Surabaya langsung tancap gas di awal babak pertama. Mereka mampu mendominasi jalannya pertandingan dan membuat Halus FC kesulitan mengembangkan permainan.

Hasilnya, Bintang Timur Surabaya berhasil membuka keran gol lewat aksi Dieguinho. Skor 1-0 untuk keunggulan Bintang Timur Surabaya.

Memasuki pertengahan babak pertama, Halus FC sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Adalah Rahmat Widyanto yang menjadi pencetak gol bagi Halus FC.

Tak lama berselang, Bintang Timur Surabaya kembali unggul lewat gol yang dilesakkan Everton Cardoso. Hanya butuh waktu sebentar, mereka mampu memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat aksi Iqbal Iskandar.

