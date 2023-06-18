Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Shin Tae-yong Bongkar Persiapan Marc Klok Cs

JAKARTA – Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Menjelang laga tersebut, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia membeberkan persiapan Marc Klok cs.

Ya, Timnas Indonesia bakal menjalani laga berat di FIFA Matchday edisi kali ini kontra Argentina. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB besok.

Menjelang bentrokan sengit itu, Shin Tae-yong mengatakan persiapan Timnas Indonesia berjalan sangat baik. Dia menjelaskan kondisi seluruh pemain sudah sangat fit kecuali Sandy Walsh yang masih menjalani masa pemulihan setelah mengalami cedera saat pemusatan latihan di Surabaya.

"Persiapan untuk laga itu sangat baik. Kondisi pemain baik kecuali Sandy dalam pemulihan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Minggu (18/6/2023).

Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyebut dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk laga Timnas Indonesia vs Argentina. Tujuannya, agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dari pertandingan tersebut.