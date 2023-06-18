Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Giga FC Menang Tipis 3-2 atas Fafage Vamos FC

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:17 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Giga FC Menang Tipis 3-2 atas Fafage Vamos FC
Berikut hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023 antara Giga FC vs Fafage Vamos FC (Foto: Instagram/bolabobfutsal)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 sudah diketahui. Giga FC berhasil meraih hasil positif usai menang dengan skor tipis 3-2 atas Fafage Vamos FC.

Laga tersebut digelar di GIGA Arena, Metro, Lampung, Minggu (18/6/2023) sore WIB. Giga FC yang tampil di hadapan pendukung sendiri mampu menunjukkan permainan apik sejak menit awal sehingga sukses mendulang poin penuh.

Giga FC vs Fafage Vamos FC

Jalannya Pertandingan

Giga FC langsung tancap gas dan mencoba untuk mendominasi jalannya laga di menit-menit awal pertandingan. Mereka berhasil menekan Fafage Vamos FC di laga kali ini.

Terus menekan, Giga FC masih kesulitan untuk menembus lini belakang Fafage Vamos FC. Mereka mencoba untuk merobek jala Fafage Vamos FC yang dikawal Dimas Dwi Agung namun masih belum membuahkan gol.

Ketika babak pertama memasuki sembilan menit terakhir, Giga FC mendapatkan peluang emas untuk unggul. Namun, Dimas tampil gemilang dan berhasil mengamankan sepakan Imron Rosyadi.

Giga FC terus mendominasi jalannya babak pertama. Sayangnya, upaya mereka masih belum membuahkan hasil manis sehingga skor 0-0 masih belum berubah.

Memasuki babak kedua, Giga FC akhirnya berhasil mencetak gol lewat Rio Ramadhani dengan sepakan kaki kirinya. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Giga FC.

Halaman:
1 2
      
