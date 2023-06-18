Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Sengit, Unggul FC vs Cosmo JNE Imbang 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:27 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Sengit, Unggul FC vs Cosmo JNE Imbang 1-1
Laga Unggul FC vs Cosmo JNE. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Unggul FC vs Cosmo JNE sudah diketahui. Laga yang berjalan sengit ini berakhir imbang 1-1.

Laga Unggul FC vs Cosmo JNE digelar di di GIGA Arena, Metro, Lampung, Minggu (18/6/2023) pukul 12.00 WIB. Ini merupakan laga pekan ke-14 Liga Futsal Profesional 2022-2023.

Unggul FC vs Cosmo JNE

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Cosmo JNE dan Unggul FC memainkan tempo permainan yang cepat sejak menit awal. Kedua tim terus melakukan jual beli serangan kendati belum ada yang membuahkan gol.

Hingga akhirnya, Cosmo JNE sukses membuka keunggulannya lebih dulu atas Unggul FC. Adalah Roby Hilman yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Unggul FC pun tidak tinggal diam begitu saja dan mencoba merespons gol tersebut. Hasilnya, tim promosi itu sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak Bagas Teguh.

Memasuki menit akhir di waktu normal babak pertama, pertandingan berjalan sangat sengit. Sampai akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Cosmo JNE dan Unggul FC main imbang 1-1 untuk sementara.

