Momen Unik TV Argentina Liputan di Jakarta Jelang Timnas Indonesia vs Argentina: Sarapan Bubur Ayam hingga Keheranan Lihat Sate Usus

Reporter TV Argentina makan bubur saat liputan langsung di Jakarta (Foto: Twitter/SC_ESPN)

MOMEN unik TV Argentina, SC_ESPN liputan di Jakarta jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas di sini. Jurnalis dari stasiun TV itu, Diego Monroig memperkenalkan kuliner Indonesia secara live yakni bubur ayam.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan bersua Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Terdapat momen unik menjelang pertandingan itu. Sports Center yang ditayangkan di ESPN Argentina melakukan liputan langsung di depan hotel tempat Timnas Argentina menginap di kawasan Senayan, Sabtu (18/6/2023). Reporter TV olahraga tersebut tidak hanya melaporkan perkembangan terkini tim berjuluk La Albiceleste itu.

Sang jurnalis, Diego Monroig terlihat juga memperkenalkan kuliner Indonesia secara langsung yakni bubur ayam. Kocaknya, Diego Monroig tampak keheranan dengan makanan yang biasa disantap masyarakat Indonesia untuk sarapan itu.

BACA JUGA: Media Argentina Serang Jakarta Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023

Pasalnya, bubur ayam yang diperlihatkan Diego Monroig lengkap dengan kerupuk dan sate usus. Sate usus yang disajikan di bubur ayam tersebut tampak membuatnya heran yang mana mungkin itu pertama kalinya melihat sate usus.

“Sarapan telah tiba untuk Diego Monroig di Jakarta. Siapa yang mau makan?” tulis keterangan dalam unggahan akun Twitter @SC_ESPN, dikutip Minggu (18/6/2023).