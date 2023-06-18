Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Roberto Mancini Beri Bocoran Formasi untuk Laga Timas Belanda vs Italia dalam Perebutan Tempat Ke-3 UEFA Nations League 2022-2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |13:51 WIB
Roberto Mancini Beri Bocoran Formasi untuk Laga Timas Belanda vs Italia dalam Perebutan Tempat Ke-3 UEFA Nations League 2022-2023
Timnas Italia kala berlaga. (Foto: Instagram/@azzurri)
A
A
A

ENSCHEDE – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Italia, Roberto Mancini, membeberkan formasi yang akan digunakan dalam melawan Belanda di laga perebutan tempat ke-3 UEFA Nations League 2022-2023. Dia memastikan takkan mengubah formasi andalannya.

Mancini memberi bocoran formasi yang akan dipakai Italia. Mantan pelatih Manchester City itu mengatakan bakal tetap memakai skema 4-3-3 yang merupakan formasi andalan Gli Azzurri -julukan Timnas Italia.

Timnas Italia

“Formasi 4-3-3 adalah favorit kami. Di babak pertama melawan Spanyol, kami bermain bagus, tetapi di babak kedua kami tidak sebagus secara fisik,” ujar Mancini, dikutip dari situs resmi UFEA, Minggu (18/6/2023).

“Para pemain kami terbiasa dengan semua sistem tetapi besok kami akan kembali ke formasi 4- 3-3,” lanjutnya.

Mancini pun antusias menatap laga melawan Belanda. Dia sadar bahwa De Oranje -julukan Timnas Belanda- bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan karena memiliki kualitas yang bagus. Baik dari sisi pemain maupun segi taktik.

Halaman:
1 2
      
