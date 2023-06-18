Media Argentina Serang Jakarta Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023

MEDIA Argentina serang Jakarta jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Media Argentina, Sol 915, menyebut Jakarta merupakan kota yang ditakdirkan tenggelam di Laut Jawa.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal melakoni laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 kontra Argentina. Laga tersebut rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Menjelang laga tersebut, media Argentina, Sol 915 menyerang Jakarta. Mereka mengatakan jika Jakarta menderita masalah yang tidak dapat diperbaiki.

“Jakarta, kota yang ditakdirkan tenggelam di Laut Jawa,” tulis media Argentina, Sol 915.

“Jakarta, kota terpadat keempat di dunia dengan lebih dari 10 juta penduduk yang mengandung masalah yang sepertinya sudah ditakdirkan, mereka menderita konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki,” lanjut media tersebut.

“Singkatnya, masa depan Jakarta akan menghilang di bawah perairan Laut Jawa, menempel di Samudra Hindia, karena tenggelam 25 sentimeter setiap tahun karena kurangnya pasokan air yang menyebabkan eksploitasi air tanah secara berlebihan,” sambungnya.