HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Netizen Ketakutan Lihat Timnas Argentina Jalani Latihan Jelang Hadapi Timnas Indonesia: Baru Latihan, Sudah Bikin Kena Mental!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |13:21 WIB
Netizen Ketakutan Lihat Timnas Argentina Jalani Latihan Jelang Hadapi Timnas Indonesia: Baru Latihan, Sudah Bikin Kena Mental!
Timnas Argentina jalani latihan jelang hadapi Timnas Indonesia di SUGBK (Foto: Instagram/afaseleccion)
A
A
A

TIMNAS Argentina lakoni latihan jelang hadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Sederet reaksi netizen Indonesia yang ketakutan pun membanjiri kolom komentar akun Instagram Timnas Argentina, @afaseleccion.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga berat kontra Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB besok.

Timnas Argentina

Menjelang pertandingan itu, Timnas Argentina pun telah menjalani latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (17/6/2023) kemarin. Latihan itu dilakukan sebagai persiapan menghadapi Timnas Indonesia.

Aksi-aksi latihan yang dilakoni tim asuhan Lionel Scaloni itu diunggah akun Instagram Timnas Argentina, @afaseleccion, pada Sabtu (17/6/2023) malam WIB. Dalam video tersebut, terlihat Alejandro Garnacho dan kolega serius mempersiapkan diri menghadapi Timnas Indonesia.

Penggawa Timnas Argentina menunjukkan kualitas mereka dari segi kelincahan, ketajaman, hingga kecepatan. Mereka tampak siap untuk mengalahkan Timnas Indonesia di SUGBK.

