HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Belanda vs Italia, Ronald Koeman Pastikan Cody Gakpo Cs Siap Tempur Berebut Tempat Ke-3 UEFA Nations League 2022-2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |12:54 WIB
Timnas Belanda vs Italia, Ronald Koeman Pastikan Cody Gakpo Cs Siap Tempur Berebut Tempat Ke-3 UEFA Nations League 2022-2023
Timnas Belanda kala berlaga. (Foto: Instagram/@onsoranje)
A
A
A

ENSCHEDE – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Belanda, Ronald Koeman, membeberkan kondisi Cody Gakpo cs jelang melawan Italia dalam perebutan tempat ke-3 di UEFA Nations League 2022-2023. Dia memastikan pemain Timnas Belanda dalam kondisi siap tempur.

Laga Belanda vs Italia akan berlangsung di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, Belanda, Minggu (18/6/2023) pukul 20.00 WIB. Kemenangan menjadi harga mati untuk kedua kesebelasan demi merebut tempat ketiga di UEFA Nations League.

Timnas Belanda

“Kami ingin lolos ke Piala Eropa pada 2024, dan tidak banyak momen ketika grup bersama dan kami dapat mencoba berbagai hal,” ujar Koeman, dikutip dari situs resmi UEFA, Minggu (18/6/2023).

“Jadi besok kami ingin bermain dengan energi yang sama seperti yang kami lakukan pada hari Rabu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
