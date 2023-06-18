Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: IPC Pelindo Menang Telak atas Sadakata FC 4-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |12:35 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: IPC Pelindo Menang Telak atas Sadakata FC 4-0!
Laga Sadakata FC vs IPC Pelindo. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Sadakata FC vs IPC Pelindo sudah diketahui. IPC Pelindo yang tampil ciamik pun sukses meraih kemenangan dengan skor telak 4-0.

Laga Sadakata FC vs IPC Pelindo digelar di GIGA Arena, Metro, Lampung, Minggu (18/6/2023) 10.00 WIB. Ini merupakan laga pekan ke-14 Liga Futsal Profesional 2023.

Sadakata FC vs IPC Pelindo

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

IPC Pelindo memulai laga dengan apik. Mereka yang langsung tampil gacor pun akhirnya bisa membuka keunggulan dengan cepat. IPC Pelindo unggul 1-0!

Tertinggal, Sadakata FC tak tinggal diam. Mereka mencoba mencetak gol balasan, namun sayang tak ada yang berbuah gol.

Alih-alih mencetak gol, Sadakata justru kebobolan lagi. Mereka kembali kecolongan setelah tendangan Wahed menghujam gawang Sadakata FC sehingga membuat IPC Pelindo unggul 2-0.

Belum puas, IPC Pelindo masih terus mencari gol tambahan. Mereka yang sudah lebih percaya diri untuk menekan Sadakata FC karena unggul 2-0, pun bisa menambah keunggulannya menjadi 3-0. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
