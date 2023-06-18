Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: IPC Pelindo Menang Telak atas Sadakata FC 4-0!

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 untuk laga Sadakata FC vs IPC Pelindo sudah diketahui. IPC Pelindo yang tampil ciamik pun sukses meraih kemenangan dengan skor telak 4-0.

Laga Sadakata FC vs IPC Pelindo digelar di GIGA Arena, Metro, Lampung, Minggu (18/6/2023) 10.00 WIB. Ini merupakan laga pekan ke-14 Liga Futsal Profesional 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

IPC Pelindo memulai laga dengan apik. Mereka yang langsung tampil gacor pun akhirnya bisa membuka keunggulan dengan cepat. IPC Pelindo unggul 1-0!

Tertinggal, Sadakata FC tak tinggal diam. Mereka mencoba mencetak gol balasan, namun sayang tak ada yang berbuah gol.

Alih-alih mencetak gol, Sadakata justru kebobolan lagi. Mereka kembali kecolongan setelah tendangan Wahed menghujam gawang Sadakata FC sehingga membuat IPC Pelindo unggul 2-0.

Belum puas, IPC Pelindo masih terus mencari gol tambahan. Mereka yang sudah lebih percaya diri untuk menekan Sadakata FC karena unggul 2-0, pun bisa menambah keunggulannya menjadi 3-0. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama.