Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Sumardji Latih Mental Jordi Amat Cs

JAKARTA – Manajer Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sumardji, membeberkan persiapan Jordi Amat cs jelang melawan Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Dia pun turut melatih mental Timnas Indonesia jelang melakoni laga tersebut.

Dalam menghadapi Argentina, mental para pemain Timnas Indonesia diharapkan tidak goyah. Pasalnya, Timnas Argentina merupakan kampiun Piala Dunia 2022.

Menurut Sumardji, apa yang didapatnya di perwira melati tiga itu saat mengikuti pendidikan kepolisian secara berjenjang dan bertahap diterapkan ke dalam manajemen sepakbola. Dengan begitu, para pemain diyakini bisa dalam kondisi lebih siap lagi untuk berlaga.

“Jadi begini, memang apa yang saya terapkan selama ini adalah ilmu yang saya dapat ketika saya berorganisasi atau berada di institusi Kepolisian,” kata Sumardji dalam keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia, Minggu (18/6/2023).

“Baik saya dapatkan ketika saya sekolah di kepolisian sampai dengan manajemen ketika saya memimpin satu kesatuan, itu sama. pendekatan person, hati ke hati itu penting karena apa? Ketika ada pemain yang turun, maka kita turun mentalnya, maka kita berkewajiban untuk menaikkan mental pemain,” lanjutnya.

“Itu penting sekali, lain halnya ketika pemain ada yang sesuatu yang mungkin membuat dia tidak nyaman dan lain sebagainya itu juga bagian dari saya, bagaimana supaya pemain itu bisa nyaman,” jelas Sumardji.

Menurut Sumardji, mengatur Timans Indoanesia tidak jauh dengan memimpin anak buahnya di kepolisian. Apalagi selain melatih mental, kedisiplinan diperlukan bagi pasukan Tim Garuda ini.