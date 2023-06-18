Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Sambutan untuk Timnas Argentina, Erick Thohir Yakin Indonesia Jauh Lebih Bagus dari di China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |10:58 WIB
Soal Sambutan untuk Timnas Argentina, Erick Thohir Yakin Indonesia Jauh Lebih Bagus dari di China
Erick Thohir kala sambut kedatangan Timnas Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengomentari sambutan yang diberikan kepada skuad Timnas Argentina setibanya di Indonesia. Dia yakin bahwa sambutan untuk Julian Alvarez cs itu jauh lebih bagus ketimbang yang didapat Timnas Argentina saat datang ke China untuk berlaga beberapa hari lalu.

Sebelum datang ke Indonesia, Argentina lebih dulu melakoni laga uji coba melawan Timnas Australia di Beijing, China. Akan tetapi setibanya di Negeri Tirai Bambu itu, Lionel Messi cs dibuat tidak nyaman. Sebab, mereka sempat tertahan berjam-jam di imigrasi.

Timnas Argentina

Ditambah lagi, sambutan dari para fans yang sangat antusias juga cukup membuat tim polesan Lionel Scaloni kurang nyaman. Bagaimana tidak, para suporter hadir berbondong-bondong ke bandara menyambut kedatangan mereka. Bahkan di tempat penginapan, skuad Argentina juga diserbu para fans.

Selepas dari China, Timnas Argentina tiba di Indonesia pada Jumat 16 Juni 2023 malam WIB. Mereka datang untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023. Laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, pasukan Lionel Scaloni pun langsung disambut dengan sederhana namun sangat hangat. Para pemain serta tim ofisial mereka juga tidak ada yang tertahan beberapa jam seperti apa yang terjadi di China.

Selain itu, apparat keamanan menjaga ketat area bandara untuk mencegah adanya kerumunan. Bahkan, tempat menginap Timnas Argentina pun sengaja dirahasiakan untuk meminimalisasi fans yang akan mengganggu kenyamanan para pemain Argentina.

Pasalnya, PSSI berkomitmen untuk menjaga keamanan serta kenyamanan Alejandro Garnacho cs selama di Jakarta. Dengan servis yang maksimal seperti itu, Erick Thohir pede kalau Indonesia akan mendapat kesan yang jauh lebih baik dari China.

