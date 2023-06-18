Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Absen, Media Korea Selatan Yakin Pasukan Shin Tae-yong Takkan Gugup Hadapi Argentina

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |10:34 WIB
Lionel Messi Absen, Media Korea Selatan Yakin Pasukan Shin Tae-yong Takkan Gugup Hadapi Argentina
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
MEDIA Korea Selatan, Best Eleven, menyoroti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, jelang duel Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Mereka menilai pasukan Shin Tae-yong takkan gugup karena megabintang Timnas Argentina, yakni Lionel Messi, dipastikan absen.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat di FIFA Matchday Juni 2023, yakni sang juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia

Dalam laga itu, sejumlah pemain bintang Argentina dipastikan absen, di antaranya Lionel Messi, Angel Di Maria, hingga Nicolas Otamendi karena diizinkan berlibur oleh pelatih Timnas Argentina, lIonel Scaloni, usai melawan Timnas Australia.

Dengan tak adanya sederet pemain bintang di skuad Timnas Argentina, Best Eleven, menilai Timnas Indonesia akan tampil lebih apik. Apalagi, persiapan matang terus dilakukan Jordi Amat cs.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
