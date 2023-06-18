Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Inggris Bocorkan Daftar Line Up Timnas Argentina saat Hadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |09:54 WIB
Timnas Argentina latihan di SUGBK. (Foto: AFA)
Timnas Argentina latihan di SUGBK. (Foto: AFA)
A
A
A

MEDIA Inggris, Sportsmole, memberi bocoran daftar line up Timnas Argentina saat hadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Mereka menyebut pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, akan menggunakan beberapa pemain yang jarang diturunkan.

Ya, Timnas Argentina akan melawan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Dalam laga itu, sejumlah pemain bintang Argentina dipastikan absen, di antaranya Lionel Messi, Angel Di Maria, hingga Nicolas Otamendi karena diizinkan berlibur oleh Scaloni usai melawan Timnas Australia.

Timnas Argentina

Baca Juga:
baca_juga

“Bagaimana line up Argentina melawan Indonesia. Argentina harus bertahan tanpa sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Lionel Messi, untuk pertandingan persahabatan hari Senin melawan Timnas Indonesia di Jakarta,” tulis Sportsmole, dikutip Minggu (18/6/2023).

“Lionel Scaloni telah memberi kesempatan kepada Messi memulai liburannya sebelum dia bergabung dengan klub barunya Inter Miami pada Juli. Bos Argentina itu juga mengizinkan Nicolas Otamendi dan Angel Di Maria untuk meninggalkan skuad,” lanjutnya.

Tanpa sejumlah pemain bintang, Scaloni dinilai tetap punya pemain gacor lain yang siap diandalkan. Sportmole sendiri menyebut, untuk posisi kiper, Scaloni akan menurunkan Geronimo Rulli sebagai starter. Keputusan ini akan diambil, meski sejatinya kiper terbaik mereka saat ini, Emiliano Martinez, dibawa ke Indonesia.

“Scaloni dapat menggunakan pertandingan Senin untuk memberi waktu bermain yang penting bagi beberapa pemain. Geronimo Rulli dapat menggantikan Emiliano Martinez sebagai kiper, dengan begitu ini akan memberi kiper Ajax itu kesempatan membuat penampilan internasional yang langka,” tulis Sportsmole.

Selanjutnya, untuk lini belakang, Timnas Argentina akan diperkuat Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, dan Marcos Acuna. Kemudian, pemain lain yang diprediksi akan diturunkan Scaloni adalah Exequiel Palacios, Leandro Paredes, dan Giovani Lo Celso

“German Pezzella akan jadi starter juga untuk lini pertahanan bersama Leonardo Balerdi, dengan Nahuel Molina dan Marcos Acuna akan beroperasi sebagai dua full-back,” jelas Sportsmole.

“Scaloni mungkin menghadiahkan Exequiel Palacios sebagai starter pertamanya untuk Argentina sejak Juni 2021, dan dia kemungkinan akan bergabung di lini tengah bersama Leandro Paredes dan Giovani Lo Celso,” sambungnya.

