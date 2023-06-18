Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fans Berat Cristiano Ronaldo, Youtuber Ini Girang Bukan Main Akhirnya Ketemu CR7 Berkat Bantuan Rafael Leao

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |07:12 WIB
Fans Berat Cristiano Ronaldo, Youtuber Ini Girang Bukan Main Akhirnya Ketemu CR7 Berkat Bantuan Rafael Leao
Cristiano Ronaldo diidolai banyak orang. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

YOUTUBER asal Amerika Serikat, IShowSpeed atau dikenal Speed, girang bukan main karena akhirnya bisa bertemu idolanya, Cristiano Ronaldo. Di tengah pertemuan itu, sosok rekan setim Ronaldo di Timnas Portugal, yakni Rafael Leao, pun turut banjir pujian karena kedapatan membantu Speed mewujudkan impiannya untuk bertemu CR7 -julukan Cristiano Ronaldo.

Ya, Speed diketahui merupakan seorang penggemar berat dari Cristiano Ronaldo. Saking mengidolai Ronaldo, dia kerap menyaksikan langsung aksi megabintang sepakbola itu kala beraksi di lapangan sembari berharap bisa bertemu langsung.

Cristiano Ronaldo

Speed pun turut menyaksikan langsung penampilan Cristiano Ronaldo kala membela Timnas Portugal di Kualifikasi Piala Eropa 2024 semalam. Melawan Bosnia & Herzegovina di Estadio Da Luz, Minggu (18/6/2023) dini hari WIB, Portugal sukses menang dengan skor 3-0.

Dalam laga itu, Cristiano Ronaldo bermain selama 90 menit. Dia memang tak mencatatkan satu pun gol, tetapi tetap sukses membantu Portugal bertengger di peringkat pertama Grup J dengan koleksi 9 poin dari tiga laga yang sudah dimainkan.

Speed pun berkesempatan bertemu Ronaldo kala menyaksikan laga Timnas Portugal semalam. Dalam video yang diunggah akun Twitter @totalcristiano, Speed tampak sudah menanti setia kedatangan Ronaldo.

