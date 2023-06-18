Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI: Jadwal Timnas Indonesia vs Argentina, Bakal Tercipta Sejarah?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |06:05 WIB
Live di RCTI: Jadwal Timnas Indonesia vs Argentina, Bakal Tercipta Sejarah?
Timnas Argentina akan melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Indonesia vs Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Ya, duel Timnas Indonesia melawan juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina, makin dekat. Kedua tim pun sama-sama terus mempersiapkan diri demi menampilkan kinerja terbaik sehingga mendulang hasil manis pada laga itu.

Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

Timnas Indonesia sendiri dipastikan tak gentar menghadapi Argentina yang diperkuat deretan para pemain bintang. Bahkan, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan pasukan Shin Tae-yong dalam motivasi tinggi saat ini.

"Pemain bangga bisa bertanding melawan tim juara dunia dengan demikian motivasi dan semangat yang luar biasa ini," ujar Sumardji di Jakarta, dikutip Minggu (18/6/2023).

"Jadi, untuk menghadapi Argentina hari Senin, yang pasti timnas Indonesia sudah siap," jelasnya.

"Tidak ada Messi. Ada atau tidak ada Di Maria tentunya pemain semangatnya tinggi. Ini momentum yang sangat baik. Tidak ada yang dieluh-eluhkan (bintang itu). Ini momentum untuk kami bisa mencetak gol dan bisa mendapatkan poin," sambung Sumardji.

Jika berhasil menang, Timnas Indonesia memang akan meraih poin besar, yakni mencpaai +9,66 poin. Lalu, jika imbang, Timnas Indonesia mendapat +4,55 poin. Tapi jika kalah, Timnas Indonesia kehilangan -0,45 poin. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia di ranking FIFA.

