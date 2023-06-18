Lionel Messi Batal Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Erick Thohir: Masih Banyak Pemain Bintang Lain Kok

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tak sepakat jika ada yang mengatakan laga Timnas Indonesia vs Argentina menjadi kurang menarik karena tidak adanya Lionel Messi di pertandingan tersebut. Sebab bagi Erick, masih banyak pemain bintang Argentina yang akan tampil di Stadion Utama Gelora Buang Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 besok.

Hadirnya banyak pemain bintang itu dirasa Erick Thohir menjadi hal yang baik untuk Timnas Indonesia. Sebab para penggawa dari skuad Garuda jelas bisa mengambil ilmu dari para pemain bintang Timnas Argentina.

"Saya bilang ketika Timnas Argentina datang banyak bintang lain yang luar biasa, seperti Julian Alvarez. Saya rasa ini hal yang positif untuk Indonesia," ungkap Erick Thohir di Jakarta, Minggu (18/6/2023).

Walaupun memang sejatinya Erick sangat menyayangkan Timnas Argentina tanpa Lionel Messi, namun ia tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun merasa ada banyak calon pemain bintang yang ada di skuad muda Argentina saat ini.

"Masih banyak bintang lain kok banyak bintang muda lain yang lagi tumbuh," sambung Erick Thohir.