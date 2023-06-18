Hasil Timnas Brasil vs Guinea di FIFA Matchday: Gunakan Jersey Hitam untuk Pertama Kalinya, Tim Samba Menang 4-1

CORNELLA DE LLOBREGAT – Tim Nasional (Timnas) Brasil menang 4-1 atas Guinea di laga FIFA Matchday pada Minggu (18/6/2023) dini hari WIB. Laga yang dilangsungkan di Stadion Cornella-El Prat, Spanyol tersebut, menjadi spesial untuk Tim Samba karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Brasil mengenakan jersey hitam.

Jersey hitam tersebut dipakai sebagai kampanye Timnas Brasil dalam memerangi rasisme, terutama di sepakbola. Saat mengenakan jersey hitam itu, Brasil berhasil unggul 2-1 di babak pertama.

Dua gol Brasil diciptakan oleh Joelinton di menit 27. Gol tersebut jelas amat berarti untuk Joelinton yang baru debut karena itu adalah gol pertamanya bersama Timnas Brasil.

Lalu gol kedua Brasil diciptakan oleh winger Real Madrid, Rodrygo Goes pada menit ke-30. Sementara Guinea mampu memperkecil ketertinggalan di menit 36 berkat gol Sehrou Guirassy.

Menariknya, jersey hitam hanya digunakan di babak pertama saja. Saat bermain di babak kedua, Timnas Brasil kembali mengenakan jersey utama mereka, yakni kuning-biru.

Dalam mengenakan jersey utama itu, Brasil mampu menambah satu gol lagi. Adalah Eder Militao yang sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit 47.