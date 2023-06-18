Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Belgia vs Austria di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Red Devils Ditahan 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |04:00 WIB
Hasil Timnas Belgia vs Austria di Kualifikasi Piala Eropa 2024: <i>Red Devils</i> Ditahan 1-1
Gol Romelu Lukaku selamatkan Belgia dari kekalahan saat menjamu Austria. (Foto: Reuters)
A
A
A

BRUSSEL – Tim Nasional (Timnas) Belgia gagal memetik kemenangan kala menjamu Austria di Stadion Raja Baudouin, Brussel, pada Minggu (18/6/2023) dini hari WIB. Dalam pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Eropa 2024 tersebut, Belgia tepatnya ditahan 1-1 oleh Austria.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Belgia justru menjadi tim pertama yang tertinggal. Tepatnya Michael Gregoritsch berhasil membawa Austria unggul lewat golnya di menit 21.

Beruntung, Belgia masih bisa membalas lewat gol Romelu Lukaku pada menit 61. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga berakhir.

Dengan hasil itu, maka Belgia kini masih tertahan di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan 4 poin. Sementara Austria bertengger di peringkat pertama dengan 7 poin.

Jalannya Pertandingan

Belgia vs Austria (Reuters)

Pada babak pertama, Belgia terlihat kesulitan menghadapi permainan Austria. Sejatinya permainan apik yang diperlihatkan Austria tidaklah mengagetkan.

Sebab tim tamu sedang dalam performa terbaiknya, terbukti dari empat kemenangan beruntun yang sudah mereka raih sejauh ini. Sementara Belgia tak mencatatkan tendangan on target di sepanjang babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661965/eks-pelatih-timnas-indonesia-patrick-kluivert-dukung-jordi-cruyff-jadi-dirtek-ajax-amsterdam-sng.webp
Eks Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Dirtek Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/04/marcus_rashford.jpg
Nasib Marcus Rashford di Barcelona Masih Abu-Abu! Ini 3 Bintang yang Terancam Hengkang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement