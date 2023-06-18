Hasil Timnas Belgia vs Austria di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Red Devils Ditahan 1-1

BRUSSEL – Tim Nasional (Timnas) Belgia gagal memetik kemenangan kala menjamu Austria di Stadion Raja Baudouin, Brussel, pada Minggu (18/6/2023) dini hari WIB. Dalam pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Eropa 2024 tersebut, Belgia tepatnya ditahan 1-1 oleh Austria.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Belgia justru menjadi tim pertama yang tertinggal. Tepatnya Michael Gregoritsch berhasil membawa Austria unggul lewat golnya di menit 21.

Beruntung, Belgia masih bisa membalas lewat gol Romelu Lukaku pada menit 61. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga berakhir.

Dengan hasil itu, maka Belgia kini masih tertahan di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan 4 poin. Sementara Austria bertengger di peringkat pertama dengan 7 poin.

Jalannya Pertandingan





Pada babak pertama, Belgia terlihat kesulitan menghadapi permainan Austria. Sejatinya permainan apik yang diperlihatkan Austria tidaklah mengagetkan.

Sebab tim tamu sedang dalam performa terbaiknya, terbukti dari empat kemenangan beruntun yang sudah mereka raih sejauh ini. Sementara Belgia tak mencatatkan tendangan on target di sepanjang babak pertama.