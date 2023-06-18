Hasil Timnas Portugal vs Bosnia & Herzegovina di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Cristiano Ronaldo Dkk Menang 3-0!

LISBON – Tim Nasional (Timnas) Portugal berhasil mengatasi perlawanan Bosnia & Herzegovina di laga lanjutan Grup J Kualifikasi Piala Eropa 2024, pada Minggu (18/6/2023) dini hari WIB. Bermain di Estadio Da Luz, Portugal menang dengan skor 3-0.

Tiga gol kemenangan Portugal dicetak oleh Bernardo Silva di menit 44 dan brace Bruno Fernandes pada menit ke-77 serta menit 90+3. Dalam laga tersebut, Cristiano Ronaldo bermain selama 90 menit dan sukses membantu Portugal bertengger di peringkat pertama Grup J dengan koleksi 9 poin dari tiga laga yang sudah dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Timnas Portugal tampil baik sejak menit pertama. Namun, babak pertama juga dilalui Portugal dengan sulit dan menegangkan.

Secara keseluruhan, di babak pertama tim besutan Roberto Martinez itu mendominasi statistik penguasaan bola, tetapi mereka menciptakan sedikit peluang.

Memasuki babak kedua, Portugal makin mengamuk. Meski Ronaldo tak bisa berbuat banyak, Portugal masih memiliki Bruno Fernandes yang dapat mencetak dua gol untuk membuat tim berjuluk Selecao das Quinas itu menang 3-0.