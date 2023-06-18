Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Kontroversial Juara Piala Dunia 2022 Emiliano Martinez Rela Tunda Liburan demi Melawan Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |06:05 WIB
Kiper Kontroversial Juara Piala Dunia 2022 Emiliano Martinez Rela Tunda Liburan demi Melawan Timnas Indonesia
Kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez latihan di SUGBK jelang lawan Timnas Indonesia. (Foto: AFA)
A
A
A

KIPER kontroversial juar Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez rela tunda liburan demi melawan Timnas Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang telah diketahui, pada FIFA Matchday Juni 2023, Timnas Argentina menjalani tur ke Asia dengan menjadwalkan akan melawan Australia dan Indonesia.

Pertandingan kontra Australia pun telah selesai dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 lalu. La Albiceleste berhasil menang dengan mencetak dua gol tanpa balas. Gol kemenangan Argentina masing-masing dicetak oleh Lionel Messi pada menit ke-2 dan German Pezzella pada menit ke-68.

Di sisi lain, pertandingan Argentina melawan Indonesia baru akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Sayangnya, seusai mengalahkan Australia di China, beberapa pemain Argentina memutuskan untuk tidak ikut ke Indonesia dan memilih untuk berlibur. Diantaranya, ada sosok megabintang Lionel Messi bersama dua pemain top lainnya, yakni Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi.

Emiliano Martinez latihan di SUGBK

Meski begitu, beberapa pemain bintang masih bersedia untuk terbang ke Jakarta guna melakoni pertandingan melawan Timnas Indonesia. Salah satunya, ada kiper kontroversial sekaligus malaikat penyelamat Argentina di Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez.

Ya, kiper yang bermain di Aston Villa ini tetap bergabung bersama skuad tim Tango untuk melawan Indonesia. Bahkan, salah satu media asal Argentina, Clarin menyebutkan dalam salah satu artikelnya bahwa kiper yang kerap disapa Dibu ini rela menunda liburannya hanya agar bisa bertanding melawan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
