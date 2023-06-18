Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aldi Taher Pertanyakan Alasan Lionel Messi Tak Jadi Datang ke Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |05:31 WIB
Aldi Taher Pertanyakan Alasan Lionel Messi Tak Jadi Datang ke Indonesia
Pemain Timnas Argentina, Lionel Messi. (Foto: Reuters)
A
A
A

ALDI Taher pertanyakan alasan Lionel Messi yang tidak jadi datang ke Indonesia. Hal itu dilakukan Aldi Taher melalui sebuah lagu yang dirinya ciptakan dan kemudian diunggah dalam akun twitter pribadinya @alditaher_indo.

Bukan rahasia umum lagi bahwa sosok mega bintang Lionel Messi batal untuk turut serta bersama Timnas Argentina melakoni pertandingan menghadapi Timnas Indonesia. Kabar ketidakhadiran Messi mulai mencuat saat salah satu jurnalis Argentina membocorkan informasi tersebut.

Menindaklanjuti Messi yang tidak jadi datang ke Indonesia, salah satu artis multitalenta, Aldi Taher lantas mempertanyakan hal tersebut. Melalui sebuah lagu yang diciptakannya, mantan suami Dewi Perssik itu mengungkapkan rasa kecewa sekaligus menanyakan alasan Messi tidak datang ke Indonesia.

"Why you don't come to Indonesia, Mr. Messi? Why? Please come to Indonesia man, we waiting for you bro. We love you" bunyi lagu Aldi Taher.

Aldi Taher

Lagu ciptaan Aldi Taher ini kemudian menjadi viral di dunia. Menariknya, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) bahkan membuatkan sebuah video cuplikan permainan Messi di lapangan dengan backsound menggunakan lagu Aldi Taher ini.

Messi sendiri sejatinya masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil Lionel Scaloni untuk menjalani tur Asia menghadapi Australia dan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/50/1662147/10-duel-tinju-paling-ditunggu-tahun-2026-ada-tyson-fury-vs-anthony-joshua-oie.webp
10 Duel Tinju Paling Ditunggu Tahun 2026: Ada Tyson Fury vs Anthony Joshua!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/02/persijap_jepara.jpg
Persijap Tak Takut Kandang Angker Macan Kemayoran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement