Aldi Taher Pertanyakan Alasan Lionel Messi Tak Jadi Datang ke Indonesia

ALDI Taher pertanyakan alasan Lionel Messi yang tidak jadi datang ke Indonesia. Hal itu dilakukan Aldi Taher melalui sebuah lagu yang dirinya ciptakan dan kemudian diunggah dalam akun twitter pribadinya @alditaher_indo.

Bukan rahasia umum lagi bahwa sosok mega bintang Lionel Messi batal untuk turut serta bersama Timnas Argentina melakoni pertandingan menghadapi Timnas Indonesia. Kabar ketidakhadiran Messi mulai mencuat saat salah satu jurnalis Argentina membocorkan informasi tersebut.

Menindaklanjuti Messi yang tidak jadi datang ke Indonesia, salah satu artis multitalenta, Aldi Taher lantas mempertanyakan hal tersebut. Melalui sebuah lagu yang diciptakannya, mantan suami Dewi Perssik itu mengungkapkan rasa kecewa sekaligus menanyakan alasan Messi tidak datang ke Indonesia.

"Why you don't come to Indonesia, Mr. Messi? Why? Please come to Indonesia man, we waiting for you bro. We love you" bunyi lagu Aldi Taher.

Lagu ciptaan Aldi Taher ini kemudian menjadi viral di dunia. Menariknya, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) bahkan membuatkan sebuah video cuplikan permainan Messi di lapangan dengan backsound menggunakan lagu Aldi Taher ini.

Messi sendiri sejatinya masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil Lionel Scaloni untuk menjalani tur Asia menghadapi Australia dan Indonesia.