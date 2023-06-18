Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Dia Orang yang Bikin Lionel Messi Tidak Jadi Datang ke Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |05:04 WIB
Ini Dia Orang yang Bikin Lionel Messi Tidak Jadi Datang ke Indonesia
Pemain Timnas Argentina, Lionel Messi. (Foto: Instagram/afaseleccion)
A
A
A

INI dia orang yang bikin Lionel Messi tidak jadi datang ke Indonesia dapat Anda ketahui di artikel ini. Orang yang dimaksud adalah sosok pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni.

Timnas Argentina baru saja tiba di Indonesia pada Jumat 16 Juni 2023 malam. Sayangnya, dalam rombongan tersebut tidak ada sosok Lionel Messi yang turut serta.

Seperti yang telah diketahui, sebelumnya Argentina baru saja menjalani pertandingan pertama mereka dalam lawatan tur Asia menghadapi Australia di Beijing, China. Pada pertandingan yang digelar Kamis 15 Juni 2023 malam, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- berhasil menang dengan skor 2-0.

Gol Argentina masing-masing dicetak oleh Lionel Messi pada menit ke-2 dan German Pezzella pada menit ke-68.

Setelah pertandingan, tiga pemain Argentina yakni Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi memisahkan diri dari rombongan yang akan lanjut ke Indonesia. Baik Messi, Di Maria maupun Otamendi, ketiganya ternyata dipersilahkan untuk liburan oleh Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni

Menurut pelatih berusia 45 tahun itu, ketiga pemain yang diizinkan berlibur memang sudah sepantasnya untuk beristirahat dibanding yang lainnya.

"Messi, Otamendi dan Di Maria beristirahat. Ini keputusan saya. Mereka tidak memintanya" ujar Lionel Scaloni dikutip dari La Nacion, Minggu (18/6/2023).

"Sudah sewajarnya mereka beristirahat. Mereka pantas mendapatkannya lebih dari siapapun." tambahnya.



      
