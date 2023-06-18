Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Minta Kompetisi Liga dan Timnas Indonesia Harus Selaras Bagus Jelang Timnas Indonesia vs Argentina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |02:34 WIB
Erick Thohir Minta Kompetisi Liga dan Timnas Indonesia Harus Selaras Bagus Jelang Timnas Indonesia vs Argentina
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, minta kompetisi Liga (1, 2, 3) dan Timnas Indonesia harus selaras bagus jelang Timnas Indonesia vs Argentina. Hal itu diungkapkan Erick Thohir agar Timnas Indonesia semakin berprestasi ke depannya.

Menurut Erick Thohir, untuk membentuk skuad Timnas Indonesia yang solid dan berprestasi bukan hanya membutuhkan uluran tangan pemerintah Indonesia saja. Namun, juga harus membangun industri sepakbola di Tanah Air yang lebih baik lagi.

"Tidak mungkin kita membangun Timnas Indonesia hanya bantuan pemerintah saja, tapi harus membangun industri sepakbolanya. Yaitu PSSI dengan Timnas (Indonesia) nya," beber Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (18/6/2023).

Sebab demikian, Erick Thohir meminta agar kompetisi Liga Indonesia (Liga 1, Liga 2, dan Liga 3) harus selaras moncer dengan Timnas Indonesia. Pasalnya, dua komponen tersebut dianggap dapat meningkatkan industri sepakbola Indonesia khususnya prestasi Timnas Indonesia.

Ketum PSSI, Erick Thohir

"Kan kalau liga sudah berjalan. Tapi Timnas (Indonesia) gimana? Jangan sampai nanti liganya besar timnasnya terpuruk. Justru kita harus balik jalan seiring," ujar Erick Thohir.

"Timnas (Indonesia) nya terus bagus, liganya terus bagus ini dua komponen yang tidak terpisahkan karena ini pertama kali juga di kepengurusan PSSI yang namanya liga dan Timnas sudah bersepakat," lanjut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu.

Halaman:
1 2
      
