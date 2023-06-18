Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Gentar, Timnas Indonesia Justru dalam Motivasi Tinggi Jelang Hadapi Argentina

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |01:32 WIB
Tak Gentar, Timnas Indonesia Justru dalam Motivasi Tinggi Jelang Hadapi Argentina
Timnas Indonesia terus genjot persiapan jelang melawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Manajer Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sumardji memastikan skuadnya tidak gentar sama sekali meski akan menghadapi sang juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina. Malahan karena mendapatkan peluang emas melawan Argentina, para pemain Timnas Indonesia justru sedang dalam motivasi yang tinggi untuk bisa memberikan yang terbaik.

Ya, Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan melawan Argentina di laga FIFA Matchday Juni 2023. Laga melawan peringkat satu FIFA itu akan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023.

Jelang laga tersebut, Sumardji mengatakan Timnas Indonesia begitu antusias menatap pertandingan melawan Argentina. Nama besar La Albiceleste –julukan Timnas Argentina– sebagai juara dunia pun ternyata tidak membuat para pemain Timnas Indonesia gentar.

"Pemain bangga bisa bertanding melawan tim juara dunia dengan demikian motivasi dan semangat yang luar biasa ini," kata Sumardji di Jakarta, Minggu (18/6/2023).

Kombes Pol Sumardji

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI itu mengatakan motivasi tinggi jelas harus dimaksimalkan untuk meraih poin dalam melawan tim asuhan Lionel Scaloni. Sebab Timnas Indonesia akan mendapatkan +9,66 poin jika menang atas Argentina, imbang +4,55, dan kalah -0,45.

Bila dilihat hasil imbang tetap membuat Timnas Indonesia meraih hasil poin yang cukup besar. Namun, dia paham untuk sekadar menahan imbang Argentina pun bukan perkara mudah.

