HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Argentina Tak Diperkuat Lionel Messi, Manajer Timnas Indonesia: Peluang untuk Menang Makin Besar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |01:15 WIB
Argentina Tak Diperkuat Lionel Messi, Manajer Timnas Indonesia: Peluang untuk Menang Makin Besar!
Timnas Indonesia siap berikan perlawanan saat menjamu Argentina di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Banyak fans sepakbola Tanah Air yang tak senang Lionel Messi absen di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina, yang digelar pada Senin 19 Juni 2023. Namun, menuru manajer Timnas Indonesia, Sumardji, momentum tersebut justru menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia.

Pasalnya dengan absennya Messi serta Angel Di Maria, Nicolas Otamendi, Paulo Dybala, hingga Lautaro Martinez, maka kekuatan Argentina jelas akan berkurang. Hal itu bisa menjadi momentum untuk Timnas Indonesia memetik poin sebanyak mungkin dari sang juara Piala Dunia 2022 tersebut.

Jadi, Sumardji menegaskan Timnas Indonesia saat ini tetap fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin demi bisa maksimal saat melawan Argentina. Mereka pun tak peduli Argentina diperkuat Messi atau tidak.

"Jadi gini, kami ini mengundang FIFA matchday itu bukan melawan Messi. Akan tetapi melawan Argentina," jelas Sumardji di Jakarta, Minggu (18/6/2023).

Latihan Timnas Argentina di SUGBK (AFA)

"Tidak ada Messi. Ada atau tidak ada Di Maria tentunya pemain semangatnya tinggi. Ini momentum yang sangat baik. Tidak ada yang dieluh-eluhkan (bintang itu)," tambahnya.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI itu mengatakan Timnas Indonesia harus berjuang keras agar meraih hasil maksimal dalam laga melawan Argentina. Sebab Timnas Indonesia akan mendapatkan + 9,66 poin jika menang atas Argentina, imbang +4,55, dan kalah -0,45.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
