HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jajal SUGBK, Ini Detail Latihan Skuad Argentina Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |00:59 WIB
Jajal SUGBK, Ini Detail Latihan Skuad Argentina Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Timnas Argentina lakoni latihan di SUGBK. (Foto: AFA)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Argentina membagikan detail latihan yang mereka lakukan selama berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu 17 Juni 2023. Dalam sesi tersebut, skuad asuhan Lionel Scaloni itu tampak serius menjalani latihan demi bisa tampil maksimal saat melawan Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday Juni 2023.

Ya, jelang pertandingan melawan skuad Garuda, Timnas Argentina melakoni latihan perdana di SUGBK. Pada latihan itu, Scaloni memimpin langsung latihan para pemain juara Piala Dunia 2022 tersebut.

Melansir laporan laman resmi Federasi Sepak Bola Argentina (AFA), Scaloni mengawali latihan dengan mengetes kebugaran dan penyelesaian akhir. Sementara, penjaga gawang berlatih secara terpisah.

“Tim yang dipimpin oleh Lionel Scaloni bekerja di lapangan permainan selama hampir dua jam,” tulis laman resmi AFA, dikutip pada Minggu (18/6/2023).

Latihan Timnas Argentina di SUGBK (AFA)

Setelah rentetan latihan itu, para pemain kemudian dibagi kedalam dua tim yang terdiri dari delapan orang. Mereka berlatih dalam lapangan yang diperkecil ruangnya dan diawasi langsung oleh Scaloni.

Momen sesi latihan perdana Timnas Argentina juga bisa disaksikan di akun Instagram resmi AFA (@afaseleccion). Terpantau, para pemain sangat menikmati latihan perdana di stadion kebanggaan Indonesia itu.

Halaman:
1 2
      
