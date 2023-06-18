Hasil Drawing Piala AFF Putri U-19 2023: Indonesia Tak Segrup dengan Malaysia dan Vietnam!

Timnas Putri Indonesia U-19 tergabung di Grup A di Piala AFF Putri U-19 2023. (Foto: PSSI)

HASIL drawing Piala AFF Putri U-19 2023 telah diketahui pada hari ini, Sabtu 17 Juni 2023. Hasilnya, Timnas Putri Indonesia U-19 sangat diuntungkan karena tidak segrup dengan Malaysia dan Vietnam!

Seperti diketahui, Piala AFF Putri U-19 2023 akan diselenggarakan di Palembang, Indonesia. Turnamen sepakbola putri antarnegara di Asia Tenggara kelompok umur 19 tahun itu bakal dimulai pada tanggal 5 hingga 17 Juli 2023.

Nantinya, Piala AFF Putri U-19 2023 akan diramaikan oleh sepuluh negara Asia Tenggara. Negara-negara yang dimaksud adalah Indonesia, Kamboja, Laos, Timor Leste, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, dan Filipina.

Ke-10 negara tersebut akan dibagi ke dalam tiga grup (A, B, dan C). Menurut laporan akun Twitter ASEAN Football, drawing atau undian grup Piala AFF Putri U-19 2023 telah digelar pada Sabtu 17 Juni 2023 sore WIB.

Hasilnya, Timnas Putri Indonesia U-19 sebagai tuan rumah otomatis tergabung di Grup A. Tim besutan Rudy Eka Priyambada itu tergabung bersama Kamboja, Laos dan Timor Leste.

Lantas bagaimana dengan Grup B dan C? Untuk Grup B dihuni oleh Vietnam, Malaysia dan Singapura. Sementara Grup C, terdiri dari Thailand, Myanmar dan Filipina.