Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang ke Indonesia, Jonathan Khemdee Pasang Foto Begini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |00:02 WIB
Jelang ke Indonesia, Jonathan Khemdee Pasang Foto Begini
Pemain Timnas Thailand U-22 dan Ratchaburi FC, Jonathan Khemdee. (Foto: Instagram/jkhemdee17)
A
A
A

JELANG ke Indonesia, Jonathan Khemdee pasang foto baru di instagram terbarunya, @jkhemdee17. Dalam foto tersebut, terlihat Jonathan Khemdee sudah mulai latihan lagi bersama klubnya, Ratchaburi FC untuk mempersiapkan pramusim jelang kompetisi yang baru.

Seperti yang diketahui, Ratchaburi FC merupakan tim yang bermain di kasta tertinggi Liga Thailand. Jonathan Khemdee bergabung dengan klub tersebut sejak Januari 2023 lalu.

Sebelumnya Jonathan Khemdee lama bermain di Denmark. Ia yang kala itu sedang berseragam Odense BK pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke Thailand dan bergabung dengan Ratchaburi.

Pada musim perdanaya bersama Ratchaburi FC, Jonathan Khemdee mencatatkan 12 penampilan dan satu gol di Liga Thailand 2022-2023. Pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut pun kini siap menyambut musim keduanya di Ratchaburi.

Jonathan Khemdee

Untuk menyambut Liga Thailand 2023-2024, Ratchaburi FC pun menjadwalkan sejumlah laga uji coba. Salah satunya adalah dengan melawan Persija Jakarta pada Minggu 25 Juni 2023.

Jelang laga yang dijadwalkan bermain di Jakarta International Stadium (JIS) tersebut, para pemain Ratchaburi FC sudah mulai latihan bersama lagi. Termasuk di antaranya ada Jonathan Khemdee.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.webp
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/02/rizdjar_nurviat.jpg
Alarm Bahaya Dinyalakan! Rizdjar Nurviat Desak Dewa United Bangkit dari Zona Bawah Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement