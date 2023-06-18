Jelang ke Indonesia, Jonathan Khemdee Pasang Foto Begini

JELANG ke Indonesia, Jonathan Khemdee pasang foto baru di instagram terbarunya, @jkhemdee17. Dalam foto tersebut, terlihat Jonathan Khemdee sudah mulai latihan lagi bersama klubnya, Ratchaburi FC untuk mempersiapkan pramusim jelang kompetisi yang baru.

Seperti yang diketahui, Ratchaburi FC merupakan tim yang bermain di kasta tertinggi Liga Thailand. Jonathan Khemdee bergabung dengan klub tersebut sejak Januari 2023 lalu.

Sebelumnya Jonathan Khemdee lama bermain di Denmark. Ia yang kala itu sedang berseragam Odense BK pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke Thailand dan bergabung dengan Ratchaburi.

Pada musim perdanaya bersama Ratchaburi FC, Jonathan Khemdee mencatatkan 12 penampilan dan satu gol di Liga Thailand 2022-2023. Pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut pun kini siap menyambut musim keduanya di Ratchaburi.

Untuk menyambut Liga Thailand 2023-2024, Ratchaburi FC pun menjadwalkan sejumlah laga uji coba. Salah satunya adalah dengan melawan Persija Jakarta pada Minggu 25 Juni 2023.

Jelang laga yang dijadwalkan bermain di Jakarta International Stadium (JIS) tersebut, para pemain Ratchaburi FC sudah mulai latihan bersama lagi. Termasuk di antaranya ada Jonathan Khemdee.