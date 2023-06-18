Resmi! Persija Jakarta dan Bhayangkara FC Jadikan Stadion Patriot Candrabhaga sebagai Homebase di Liga 1 2023-2024

Persija Jakarta dan Bhayangkara FC resmi jadikan Stadion Patriot Candrabhaga sebagai homebase di Liga 1 2023-2024 (Foto: Danandaya Arya Putra/MPI)

JAKARTA – Persija Jakarta dan Bhayangkara FC resmi jadikan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi sebagai homebase untuk mengarungi Liga 1 2023-2024. Kepastian itu diungkap Kepala UPTD Stadion Patriot Candrabhaga, Endang Tohari.

"Iya, Persija dan Bhayangkara," ucap Endang saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (18/6/2023).

Endang Tohari mengatakan, masing-masing klub Liga 1 2023-2024 harus memilih dua stadion yang bakal dijadikan kandang untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Untuk Persija Jakarta, mereka memilih Stadion Patriot Candrabhaga sebagai opsi kedua.

Endang menyebut jika Persija Jakarta menjadikan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), sebagai opsi pertama. Sedangkan Bhayangkara FC menggunakan venue tersebut sebagai stadion utama.

"Kalau Persija kan homebasenya Patriot kedua, Gelora Bung Karno (GBK) pertama. Kalau Bhayangkara satunya Patriot, duanya di (Stadion) Kabupaten Bekasi," papar Endang Tohari.

Sebelum Persija Jakarta dan Bhayangkara FC, RANS Nusantara juga sempat ingin menjadikan Stadion Patriot Candrabhaga sebagai homebase mereka. Namun, Endang mengaku, RANS Nusantara FC lebih memilih stadion di Yogyakarta.