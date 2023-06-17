Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Argentina Bagikan Momen Latihan di SUGBK, Siap Kalahkan Timnas Indonesia?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |23:08 WIB
Pemain Timnas Argentina Bagikan Momen Latihan di SUGBK, Siap Kalahkan Timnas Indonesia?
Kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez latihan di SUGBK jelang lawan Timnas Indonesia. (Foto: AFA)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah pemain Tim Nasional (Timnas) Argentina akhirnya mulai membagikan momen-momen saat latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Salah satu pemain yang kedapatan sudah membocorkan sesi latihan tersebut adalah kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez.

Kiper yang akrab disapa Dibu itu pun tampak menikmati latihan di SUGBK. Begitu juga para pemain Argentina lainnya seperti Lucas Ocampos, Giovani Lo Celso, dan masih banyak lagi.

“We continue,” tulis Dibu disertakan dengan emotikon bendera Argentina dan Indonesia yang bersebelahan, dikutip dari akun Instagram resminya (@emi_martinez26), Sabtu (17/6/2023).

Emiliano Martinez mengunggah tiga foto momen berlatih sebagai kiper La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. Dalam unggahannya, penjaga gawang Aston Villa itu tampak sangat menikmati suasana latihan di SUGBK.

Emiliano Martinez latihan di SUGBK

Selain Dibu, beberapa pemain Timnas Argentina seperti Giovani Lo Celso dan Lucas Ocampos juga pamer momen latihan di SUGBK. Keduanya nampak menikmati suasana latihan di stadion bersejarah itu.

Latihan Timnas Argentina itu dilakukan secara tertutup di SUGBK pada Sabtu (17/6/2023). Latihan ini dilakoni para pemain Timnas Argentina menjelang berhadapan dengan Indonesia di stadion yang sama pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661983/cerita-sukses-diva-renatta-jayadi-raih-emas-dan-pecahkan-rekor-di-sea-games-ada-andil-keluarga-ozi.webp
Cerita Sukses Diva Renatta Jayadi Raih Emas dan Pecahkan Rekor di SEA Games, Ada Andil Keluarga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/02/persijap_jepara.jpg
Persijap Tak Takut Kandang Angker Macan Kemayoran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement