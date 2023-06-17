Pemain Timnas Argentina Bagikan Momen Latihan di SUGBK, Siap Kalahkan Timnas Indonesia?

JAKARTA – Sejumlah pemain Tim Nasional (Timnas) Argentina akhirnya mulai membagikan momen-momen saat latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Salah satu pemain yang kedapatan sudah membocorkan sesi latihan tersebut adalah kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez.

Kiper yang akrab disapa Dibu itu pun tampak menikmati latihan di SUGBK. Begitu juga para pemain Argentina lainnya seperti Lucas Ocampos, Giovani Lo Celso, dan masih banyak lagi.

“We continue,” tulis Dibu disertakan dengan emotikon bendera Argentina dan Indonesia yang bersebelahan, dikutip dari akun Instagram resminya (@emi_martinez26), Sabtu (17/6/2023).

Emiliano Martinez mengunggah tiga foto momen berlatih sebagai kiper La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. Dalam unggahannya, penjaga gawang Aston Villa itu tampak sangat menikmati suasana latihan di SUGBK.

Selain Dibu, beberapa pemain Timnas Argentina seperti Giovani Lo Celso dan Lucas Ocampos juga pamer momen latihan di SUGBK. Keduanya nampak menikmati suasana latihan di stadion bersejarah itu.

Latihan Timnas Argentina itu dilakukan secara tertutup di SUGBK pada Sabtu (17/6/2023). Latihan ini dilakoni para pemain Timnas Argentina menjelang berhadapan dengan Indonesia di stadion yang sama pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.