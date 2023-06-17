Media Argentina Ejek Timnas Indonesia yang Tak Pernah Capai Level Internasional dan Cuma Sekali Main di Piala Dunia

MEDIA asal Argentina, Ole, mengejek Timnas Indonesia jelang melawan La Albiceleste –julukan Timnas Argentina– di laga FIFA Matchday Juni 2023. Media Argentina tersebut tepatnya meledek skuad Garuda karena tak pernah capai level internasional dan baru sekali bermain di Piala Dunia.

“Tak sama seperti Albiceleste, Timnas Indonesia hanya sekali berpartisipasi di Piala Dunia (1938) dan tak pernah mencapai level internasional,” bunyi keterangan di salah astu artikel media Argentina, Ole, dikutip pada Sabtu (17/6/2023).

Sejatinya apa yang dikatakan Ole tidak salah sama sekali. Berbeda dengan Argentina yang langganan bermain di Piala Dunia, bahkan sudah merebut tiga gelar juara dunia, Timnas Indonesia tercatat baru sekali bermain di kompetisi sepakbola paling prestisius tersebut, yakni di edisi 1938.

Pada Piala Dunia 1938 yang berlangsung di Prancis pun Timnas Indonesia pada saat itu bernama Hindia Belanda. Skuad yang memperkuat Timnas Hindia Belanda itu juga tidak semuanya murni pemuda Indonesia.

Timnas Hindia Belanda kala itu diisi para pemain yang ditetapkan NIVU, federasi sepakbola Hindia Belanda tandingan PSSI, federasi sepakbola yang lebih nasionalis. Tapi yang patut diingat dan dibanggakan, setidaknya Timnas Hindia Belanda tercatat sebagai tim dari Benua Asia pertama yang ikut Piala Dunia.

Awalnya pada gelaran Piala Dunia di negeri Napoleon tersebut, Jepang-lah yang hendak ikut serta. Sayangnya karena hambatan transportasi, Negeri Sakura ity gagal mengirimkan timnya ke Prancis, hingga akhirnya digantikan Timnas Hindia Belanda.