Hasil Timnas India U-17 vs Vietnam U-17 di Piala Asia U-17 2023: Unggul Lebih Dulu, Golden Stars Tertahan 1-1

HASIL Timnas India U-17 vs Vietnam U-17 di Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. The Golden Stars – julukan Vietnam – tertahan dengan skor 1-1 di Thammasat Stadium, Thailand, pada Sabtu (17/6/2023) malam WIB.

Jalannya Pertandingan





Timnas India U-17 memulai pertandingan dengan baik di babak pertama. Mereka mengandalkan serangan dengan tempo rendah namun efektif untuk mendobrak pertahanan Timnas Vietnam U-17.

Vietnam bermain dengan defensif. Tim asuhan Hoang Anh Tuan tersebut mengantisipasi permainan India U-18 dengan baik. Alhasil, tidak ada gol yang tercipta di awal permainan.

Situasi itu terus terjadi hingga pertandingan memasuki menit akhir babak pertama. Timnas India U-17 yang terus menyerang tak mampu mencetak gol. Namun demikian, Timnas Vietnam U-17 akhirnya mampu memecah kebuntuan.

Lewat serangan balik, The Golden Star akhirnya berhasil mencetak gol lewat Long Vu Le Dinh (44’). Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Timnas Vietnam U-17 dengan skor tipis 1-0.